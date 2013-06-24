Міністерство розвитку громад та територій працює над оновленням Наказу №376, який визначає перелік територій, на яких ведуться бойові дії або які є тимчасово окупованими. Це рішення ухвалено через виявлені неточності, що впливають на соціальні виплати постраждалим громадянам. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це заявивзаступник Міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін в ефірі телемарафону “Єдині новини”. Він прокоментував ситуацію щодо дати визнання Маріуполя тимчасово окупованим, яка зазначена у Наказі № 376.

Дата окупації Маріуполя була внесена до Наказу № 309 Мінреінтеграції у грудні 2022 року. Наказ Мінрозвитку № 376 від 28 лютого 2025видано на основі наказу №309 Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року. Тобто Мінрозвитку не змінювало раніше встановлені дати початку і завершення бойових дій. 20 березня 2025 року Міністерством подовжено дію наказу шляхом його перевидання.

Встановлення дати початку та завершення бойових дій на територіях належить до компетенції обласних військових адміністрацій за погодженням з Міністерством оборони України.

За словами Олексія Рябикіна, Мінрозвитку ініціювало перегляд та коригування раніше встановлених періодів ведення бойових дій відповідно до реальної хронології подій.

Наразі:

Подано запити до Донецької обласної військової адміністрації та Міністерства оборони України для уточнення періодів бойових дій у Маріуполі.

Вивчаються всі юридичні та соціальні аспекти, аби забезпечити належний рівень соціального захисту постраждалих.

Розпочато перевірку періодів ведення бойових дій на території інших громад і населених пунктів.

Проводиться робота над механізмом регулярного перегляду дат бойових дій, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

“Найближчим часом ми проведемо необхідну роботу та ухвалимо рішення, щоб виправити неточності.

Міністерство розуміє чутливість цього питання, адже рішення безпосередньо впливають на виплати внутрішньо переміщеним особам та постраждалим. Оновлення наказу є пріоритетом, і всі відповідні зміни будуть внесені в найкоротші терміни. Всі люди, які мають отримувати соціальну допомогу, повинні отримувати її вчасно і в повному обсязі, а нормативні документи не повинні ставати перепоною для цього, — підкреслив Олексій Рябикін.

Зазначимо, з січня 2025 року Мінрозвитку отримало повноваження щодо ведення переліку тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій з уже визначеними раніше періодами ведення бойових дій. Раніше це було у компетенції Мінреінтеграції.