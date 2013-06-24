Відбулася зустріч заступників Міністра розвитку громад та територій України Марини Денисюк та Костянтина Ковальчука із делегацією Європейської Комісії Генерального директорату з Розширення та Східного Партнерства (DG ENEST). З боку делегації головував керівник відділу економічної та соціальної політики DG ENEST Бенуа Меснар. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Основний фокус зустрічі — обговорення статусу впровадження Ukraine Facility на 2025 рік у сфері теплопостачання, енергомодернізації та транспорту.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук обговорив із делегацією виконання трьох індикаторів Ukraine Facility.

Зокрема, у межах виконання Програми енергомодернізації вже затверджено Державну цільову економічну програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030 року. Її мета — підвищити ефективність систем централізованого теплопостачання, зменшити залежність від природного газу та забезпечити українцям стабільне і якісне тепло та гарячу воду.

Крім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроект №14067, який передбачає модернізацію систем теплопостачання. Документ стимулює до встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будинках, що дозволить перейти до «розумного» постачання тепла й скоротити енергоспоживання.

Костянтин Ковальчук подякував представникам Європейської Комісії за розуміння позиції України та підкреслив важливість збереження мораторію на підвищення тарифів у сфері теплопостачання для населення.

«росія продовжує прицільно атакувати нашу критичну інфраструктуру, цивільні обʼєкти. Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв при таких обстрілах та відпрацьовуємо дії у різних ситуаціях. Всі зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити стале проходження опалювального сезону. Водночас попри виклики, які стоять перед Україною, ми залишаємося євроінтеграційними та продовжуємо працювати над вдосконаленням законодавчої бази у сфері теплопостачання, щоб зробити послуги доступнішими й ближчими для людей», — наголосив Костянтин Ковальчук.

Марина Денисюк розповіла про статус впровадження проектів у сфері водопостачання, теплопостачання та транспорту, зокрема про включення проєктів у Єдиний проектний портфель на 2026 рік.

«Пріоритетні проекти і програми включені до ЄПП-2026. Так, для розбудови прикордонної інфраструктури і розширення TEN-T коридорів затверджена окрема програма, а всі діючі CEF проекти включені до неї відповідно до змін до постанови КМУ 527. Також ми вітаємо євроінтеграційний вибір Молдови. Останні роки ми активно працювали разом над проектами з розбудови кордону, лібералізації автомобільних перевезень, тому впевнено продовжуємо співпрацю і розраховуємо на підтримку ЄС», — зазначає Марина Денисюк.

Наразі в рамках програми Connecting Europe Facility (CEF) впроваджується 11 проектів розвитку транспортної інфраструктури, розпочатих у 2022–2024 роках. Ці проекти стосуються залізниці, автомобільних коридорів, річкового транспорту та цивільної авіації та є частиною великого процесу інтеграції транспортної системи України до європейської мережі TEN-T.

Учасники обговорили особливості фінансування цих проектів, підкресливши необхідність оптимізації процедурних процесів із залученням ресурсів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), щоб залучати кошти швидше та починати відбудову раніше.