Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів міжвідомчу робочу нараду, де присутні обговорили комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. До зустрічі долучилися представники профільних міністерств, Офісу Президента, а також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, народні депутати, начальники обласних військових адміністрацій та очільники громад. Це ще один етап у процесі розроблення програми підтримки ВПО, над яким працюють представники різних відомств і експерти.

«Програма підтримки ВПО надзвичайно важлива, адже вона спрямована на допомогу людям, які через війну втратили нормальне життя. Важливо, що до розроблення програми долучене широке коло фахівців. Спільна робота дає змогу врахувати потреби всіх категорій внутрішньо переміщених осіб та напрацювати інструменти, які забезпечать ефективність програми на кожному рівні. Разом створюємо рішення, які працюватимуть на місцях і відповідатимуть потребам людей», — зазначив Олексій Кулеба.

Команда Мінрозвитку презентувала попереднє бачення програми підтримки ВПО, яка міститиме комплексний пакет послуг: житлові програми, економічну підтримку, працевлаштування, освітні та перекваліфікаційні можливості, медичне забезпечення, соціальний захист та розвиток єдиної цифрової системи сервісів для ВПО.

Програма має об’єднати широкий спектр ініціатив, який не тільки допоможе у вирішенні нагальних житлових і соцпитань, а й надасть можливості для економічної активності та професійного зростання ВПО.

Присутні на зустрічі відзначили важливість системного підходу до підтримки ВПО, а наступним кроком стане завершення розроблення програми та її презентація широкій громадськості, повідомляє Мінрозвитку.