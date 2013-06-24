Індексація пенсії 2024 року буде попри ризики для державних фінансів через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Розмір субсидії Пенсійний фонд перерахує автоматично. Як повідомляє Укрінформ, про це розповіла Українському Радіо перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

«Індексація пенсій має відбуватися щороку з 1 березня. Але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це з 1 березня 2024 року індексація має відбуватися. Щоправда, точно говорити про строки можна буде тільки після затвердження державного бюджету», — сказала Дарина Марчак.

За її словами, обсяг індексації залежатиме від рівня інфляції: «Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати — два показники, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023-й».

Дарина Марчак запевнила, що держава повністю виконує всі свої зобов’язання щодо виплат пенсій громадянам на тимчасово окупованих територіях і тим, хто проживає за кордоном.

«Якщо людина має право на пенсію, то нарахування проводять. Питання полягає в тому, чи має людина змогу фізично зняти гроші з картки, якщо вона проживає на тимчасово окупованій території. Ось на це ми вплинути не можемо», — зазначила високопосадовиця. Вона зауважила: стосовно громадян, які перебувають за кордоном, були певні технічні питання, коли людина набувала пенсійного віку, перебуваючи за кордоном. На початку серпня офіційно дозволили звертатися по допомогу в оформленні пенсій через консульські установи.

«Згідно з чинним законодавством передбачено, що особа для оформлення пенсії має фізично звернутися до відділення Пенсійного фонду. Було внесено зміни до постанов Кабміну, які дозволили громадянам звертатися по призначення чи відновлення пенсії, якщо, наприклад, особі припиняють виплату, нарахування пенсії, якщо вона отримувала її через Укрпошту.

А тепер Укрпошта не доставляє пенсії на тимчасово окуповані території. Ми запровадили механізми, щоб люди могли звертатися віддалено для призначення чи відновлення виплат пенсії через «Дію» із застосуванням «Дії.Підпису», через електронний кабінет Пенсійного фонду. Є змога звернутися до Пенсійного фонду через відеозв’язок», — пояснила Дарина Марчак.

Щодо субсидій, додала вона, жодних змін не відбулося.

«Від громадян, які мають оформлені субсидії, не потрібно жодних дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад, після підвищення тарифу. Якщо доходи родини не змінилися і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоб родина не сплачувала за ЖКП більше. Гроші будуть, субсидії виплачуватимуть», — запевнила представниця Міністерства соціальної політики.

Як повідомляли, надходження від єдиного соціального внеску дозволили наповнити бюджет Пенсійного фонду цього року. У Міністерстві соціальної політики розраховують, що ці обсяги вдасться зберегти і 2024-го.