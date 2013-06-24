Мінсоцполітики готове створювати нові соцпослуги, якщо будуть запити від громад. Про це заступниця Міністра соціальної політики Уляна Токарєва сказала під час форуму «Всеукраїнський діалог: Громади - ветеранам 2024», який організувала громадська організація «Простір можливостей», передає пресцентр Урядовий портал.

«Законом України «Про соціальні послуги» визначено, якими стандартами мають користуватися громади при наданні соціальних послуг. Якщо виникає ідея створення нової послуги, ви бачите, що це потрібно - звертайтеся до Мінсоцполітики, ми готові це робити”, - сказала вона.

Як приклад Уляна Токарєва назвала послугу соціальної адаптації ветеранів, ветеранок та їх родин, яка була юстована декілька днів тому. Наразі послуга соціальної адаптації пілотується на Полтавщині, Черкащині та Вінниччині. Послуга складається з двох частин: групової, коли ветерани повертаються у громаду і з ними працюють психологи та соціальні працівники, а далі з ними та їхніми родинами вже працюють у громаді.