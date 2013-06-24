Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» відповіла на запитання про запровадження накопичувальної пенсійної системи. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр зазначила, що в суспільстві є запит на впровадження повноцінної трирівневої пенсійної системи, оскільки накопичувальний рівень дозволить громадянам самостійно контролювати свої вклади. Водночас впровадження реформи можливе лише після перемоги у війні.

Наразі, у Верховній Раді України зареєстровано до розгляду законопроект про запровадження накопичувального рівня пенсійної системи.

«Для повноцінного запуску обов’язкового накопичувального рівня пенсійного забезпечення ми працюємо над розробкою необхідної інфраструктури. Зокрема, потрібно створити Державний накопичувальний фонд, забезпечити функціонування цифрових системи збору та адміністрування. Ці напрацювання сприятимуть якісному впровадженню змін», – пояснила Оксана Жолнович.