Мінсоцполітики надає роз’яснення, хто отримає одноразову грошову допомогу у сумі 1000 гривень.
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р. № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» передбачено виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення:
- пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року;
- одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»);
- одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
Нагадаємо, що 13 квітня Верховна Рада схвалила внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», що дасть можливість забезпечити проведення у квітні 2020 року виплати одноразової грошової допомоги вказаним категоріям громадян. «Після набрання чинності змін до держбюджету потрібно близько 5 днів для того, щоб розпочати виплати, — зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна. — Рішення Парламенту дає можливість додатково спрямувати понад 10 мільярдів гривень для виплати одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень більш ніж 10,6 мільйона людей».