Уряд припинив функціонування системи «Шлях» для використання як механізм для виїзду за гуманітарною допомогою, оскільки даний механізм виїзду за кордон військовозобов'язаними чоловіками перестав бути прозорим та ефективним. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Згідно зі статистикою Міністерства соціальної політики, сформованою на основі даних Автоматизованої системи гуманітарної допомоги, водіями, які виїхали за кордон, використовуючи систему «Шлях», в країну завезено менше 5% від усього обсягу допомоги, ввезеної в країну з моменту запуску в роботу даної системи (2024 рік). Натомість більшість гуманітарних вантажів ввезено водіями, які мають право на перетин кордону. Ці категорії водіїв і надалі можуть завозити необхідні гуманітарні вантажі. Крім того, Уряд доручив Мінсоцполітики спільно з Міноборони опрацювати питання та потребу формування додаткового механізму виїзду за кордон за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

У зв'язку з цим Міністерство соціальної політики формує пул експертів, які долучаться до опрацювання відповідного питання.

Зазначимо, що при Мінсоцполітики вже створена робоча група з підготовки пропозицій із проблемних питань отримання, надання, оформлення та розподілу гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану і контролю за її цільовим використанням. До її складу входять представники громадських та благодійних організацій, спільно з якими триває робота над опрацюванням питання.