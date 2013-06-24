Для обговорення подальших кроків співпраці міністр соціальної політики Оксана Жолнович провела зустріч з координатором системи ООН і гуманітарним координатором в Україні Матіасом Шмале.

«Для нас пріоритетом було, є і буде створення ефективної системи соціального захисту, в центрі якої люди, що потребують підтримки. Ми фіналізуємо стратегію розвитку соціальних послуг, що дасть змогу підвищити їх якість та доступність. Запровадження ринку соціальних послуг і уніфікація стандартів їх надання допоможе не лише швидко реагувати на потреби громадян, а й створити чіткий алгоритм взаємодії між державою та постачальниками послуг. Наше завдання — зробити цю систему гнучкою, інклюзивною та готовою до будь-яких викликів, і ми вдячні за те, що ООН готова до цього процесу долучитися», — зазначила Оксана Жолнович.

Ось підсумки спільних зусиль: за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН 420 тисяч пенсіонерів у зоні бойових дій (з пенсією менш ніж 3250 гривень) отримали додаткову грошову допомогу загальною сумою понад 2 мільярди гривень. Було надано підтримку особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю: понад 320 тисяч осіб отримали допомогу обсягом понад 830 мільйонів гривень.

Торік УВКБ ООН забезпечило виплати на тверде паливо протягом зимового періоду, також підтримка буде і в цьогорічний осінньо-зимовий сезон.

Агенція ЮНІСЕФ спрямувала понад 460 мільйонів гривень для підтримки малозабезпечених багатодітних сімей та родин з дітьми з інвалідністю, які живуть у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

За словами Матіаса Шмале, ООН має намір і надалі активно підтримувати український уряд у підвищенні ефективності реалізації соціальних програм та реагуванні на гуманітарні виклики, повідомляє Мінсоцполітики.