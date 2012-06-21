Часто пенсіонерів вводять в оману, кажучи, що субсидію заберуть, якщо вони працевлаштуються. Міністр соціальної політики України Андрій Рева рекомендує не вірити тим, хто поширює таку неправду. Адже єдиним критерієм для розрахунку розміру субсидії є дохід людини.
Тому працюючі пенсіонери мають право на субсидію на основі пенсії і заробітної плати. Тим, хто перестав працювати, беруть до уваги розмір місячної пенсії за місяць, що передує зверненню за субсидією.
Якщо пенсіонер перестав працювати чи вийшов на пенсію, йому потрібно протягом місяця з декларацією звернутися в управління соцзахисту, і допомогу перерахують з урахуванням лише одного доходу – пенсії.