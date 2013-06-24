Із 1 січня 2025 року впроваджена нова система оцінювання повсякденного функціонування людини — відтепер рішення ухвалюють експертні команди, які замінили МСЕК. Також подати заяву про отримання допоміжного засобу реабілітації (ДЗР) стало простіше. Мінсоцполітики пояснює, як це відбувається. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Заяву про забезпечення засобом реабілітації можна подати онлайнабо через найближчий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), структурний підрозділ з питань соціального захисту населення (ОСЗН), а також територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

У випадку подання заяви онлайн формується одна заява на усі призначені засоби реабілітації або лише на ті, які людина хоче отримати в даний момент. Дублювати заяву на кожен окремий виріб не потрібно. У випадку особистого звернення людини до ЦНАП, ОСЗН та територіального відділення ФСЗОІ, фахівці реєструють заяву за допомогою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), в якій вказують всі призначені людині засоби реабілітації. Однак вносити такі дані потрібно, якщо інформація у системі не підтягнулася.

Важливо: це не означає, що всі призначені засоби реабілітації потрібно замовляти в одного підприємства. Після перевірки поданих документів територіальним відділенням ФСЗОІ, людина отримує направлення на кожен виріб окремо. З ним можна звернутися до будь-якого підприємства (або кількох) на вибір, щоб замовити призначені їй засоби реабілітації.

Термін розгляду — протягом трьох робочих днів із дати подання заяви. Статус розгляду заяви відображається в особистому кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітикиабо відповідну інформацію можна отримати в органі, до якого таку заяву подавали.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики оновилотипові інформаційні картки адмінпослуг соціального характеру.