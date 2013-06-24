Більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальний сезон, її перепризначать автоматично (якщо не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарства). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Якщо ж такі зміни відбулися, не забудьте повідомити про них Пенсійний фонд. Законодавство передбачає інформування протягом 30 днів з моменту настання таких змін.

Водночас звертаємо увагу, що для призначення субсидії на неопалювальний період, обов'язково треба звернутися до ПФУ із відповідною заявою та декларацією, якщо:

- ви орендує житло, за яке сплачуєте житлово-комунальні послуги;

- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

- кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому;

- ваше домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

- на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,0 грн.

Нагадуємо, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (тобто у травні або червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.

Подати документи до Пенсійного фонду можна одним із способів:

- поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ) ;

- через портал електронних послуг (обрати опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу") або мобільний додаток ПФУ;

- через портал Дія (ввівши у пошуку “Заява на субсидію”);

- у центрах надання адміністративних послу (ЦНАП);

- через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.