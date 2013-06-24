За поданням Мінсоцполітики, у 2025 році з державного бюджету місцевим бюджетам буде спрямовано 833 млн грн на придбання житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу — сімей, які виховують від 5 до 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідну постанову ухвалив Уряд. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Безпечне сімейне середовище — це запорука того, що дитина гармонійно розвивається і отримує необхідні навички для дорослого життя. Велика прийомна сім’я дає турботу і підтримку одразу кільком дітям без батьківського піклування, зокрема і сімейним групам з кількох братів і сестер. А завдання держави — створити комфортні умови для таких родин, зокрема й забезпечити житлом”, — говорить Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Насамперед житлом будуть забезпечені родини, для яких не встигли придбати будинки наприкінці минулого року, коли після атаки на держреєстри угоди купівлі-продажу тимчасово зупинились.

Ухвалене рішення також сприятиме збільшенню кількості дитячих будинків сімейного типу в Україні: кошти будуть спрямовані на домівки для родин, які планується створити у 2025 році. Також житло отримають родини, переміщені через війну всередині країни, і родини, які планують повертатися в Україну з евакуації.

Нагадаємо, за кошти субвенції минулого року просторе і комфортне житло отримали 57 великих прийомних сімей.