Представники та представниці Міністерства соціальної політики України та UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, провели робочу зустріч щодо подальшої спільної роботи у 2025 році над розвитком послуг з протидії домашньому насильству, насильства за ознакою статі та допомоги постраждалим від СНПК. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Заступник Міністра соціальної політики Уляна Токарєва розповіла про пріоритети Мінсоцполітики та наголосила на необхідності подальшого розвитку національної системи реагування на випадки насильства, порядку закупівлі та надання послуг та створення спеціальних програм та послуг для постраждалих від насильства, пов’язаного зі збройною агресією російської федерації проти України.

Павло Замостьян, заступник Представника UNFPA в Україні, підтвердив намір UNFPA продовжити співпрацю щодо підтримки послуг для осіб, які постраждали від домашнього насильства, зокрема мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

За результатами зустрічі сторони домовились про:

подальшу співпрацю у розбудові системи реагування на випадки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

співпрацю щодо аудиту якості спеціалізованих послуг, що надають в Україні для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

розвиток послуг для осіб, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (сексуальне насильство, пов'язане зі збройною агресією російської федерації проти України);

розвиток системи навчання з попередження та протидії гендерно зумовленому насильству для фахівців/-чинь, надавачів/-ок послуг, уповноважених осіб від громад та держслужбовців/-иць;

співпрацю в оновленні та адаптації корекційних програм до нових умов, зокрема з урахуванням потреб людей, які переживають травматичний досвід війни;

розвиток системи послуг та підтримки для ветеранів/-ок та їхніх сімей щодо запобігання випадкам насильства.

Нагадаємо, що з початку 2025 року, за підтримки UNFPA, у 22 областях України діє 87 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. З них 69 бригад використовують закуплені Фондом автомобілі. Наразі відбувається підготовка громад, щоб ті могли забезпечити роботу мобільних бригад завдяки бюджетним коштам.

Також Мінсоцполітики та UNFPA спільно впроваджують проект “Міста і громади, вільні від домашнього насильства”, що спрямований на розбудову ефективної системи реагування та підтримки постраждалих. Ініційований у 2020 році, проект щороку залучає нові міста та громади через конкурсну процедуру відбору. Станом на 2024 рік до проєкту вже долучилися 53 міста і громади України, у яких лише впродовж 2024 року створено 20 нових сервісів допомоги та підтримано 14 існуючих сервісів. Загалом, станом на кінець 2024 року, у містах і громадах-учасницях проєкту функціонує 234 спеціалізованих сервіси підтримки постраждалих осіб.

Наприкінці 2024 року, напередодні "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства", Мінсоцполітики та UNFPA у партнерстві запустили нову хвилю національної кампанії про домашнє насильство "Розірви Коло". Завдяки матеріалам в онлайн-медіа, друкованих виданнях і на національному телебаченні, публікаціям у соціальних мережах, колабораціям з лідерами думок і бізнесами у 2024 році близько 3,5 млн людей дізнались більше про прояви насильства та доступну допомогу. У 2025 році інформаційна робота продовжується.