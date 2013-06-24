Міністерство соціальної політики України, спільно з Міністерством оборони України, успішно здійснили пілотування програми соціального відновлення військовослужбовців та їх близьких. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перші 40 військовослужбовців, разом зі своїми рідними (дружинами/чоловіками, партнерками/партнерами, дітьми), долучилися до участі в програмі.

Команда фахівців проекту сформована з цивільних і військових психологів, соціальних педагогів, кейс-менеджерів, юристів та фізіотерапевтів. Головним завданням спеціалістів було сприяти фізичному та психологічному відновленню учасників, налагодженню взаєморозуміння між військовими та їхніми близькими, адаптації до цивільного життя.

Відгуки учасників програми та звіти членів робочої групи, профільних спеціалістів засвідчили успішність пілотування проекту, що дозволяє масштабувати програму, розвинути її реалізацію та забезпечити доступність до зазначених послуг на всій території країни.