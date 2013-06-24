Міністр соціальної політики Оксани Жолнович провела зустріч із представницею Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) Кароліною Ліндхольм Біллінг, під час якої сторони підписали Меморандум для забезпечення виплат на тверде паливо протягом зимового періоду для обігріву домівок. Участь у зустрічі та підписанні документа також взяв Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми дякуємо УВКБ ООН за сталу співпрацю та підтримку. В умовах війни наш обов’язок — забезпечити людям відчуття безпеки і тепла у власній домівці. Разом ми реалізовуємо програму, що допоможе вистояти в цю важку зимову пору. Йдеться про надання додаткової грошової виплати для придбання паливної деревини, або вугілля: така допомога надзвичайно важлива для вразливих категорій населення з-поміж літніх людей, сімей з дітьми, осіб з інвалідністю, які проживають в будинках, де інші види обігріву неможливі», — зазначила Оксана Жолнович.

Раніше в межах розширення соціальної підтримки в Україні, Уряд ухвалив важливу постанову, яка забезпечить близько 500 тис. домогосподарств, що отримують пільги та житлові субсидії, можливістю отримати збільшені виплати на придбання твердого побутового палива. Фінансування здійснюватиметься коштом партнерів та державного бюджету. Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують газ чи електроенергію для обігріву помешкань. Розмір виплат розраховуватиметься індивідуально, залежно від рівня доходів домогосподарств.

«З наближенням зими вкрай важливо, щоб ми надавали додаткову підтримку найбільш вразливим верствам населення, особливо пенсіонерам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим сім’ям, які особливо постраждали від війни, зокрема постійних російських атак на критичну інфраструктуру. Разом із Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України ми дбаємо про те, щоб ніхто не залишався наодинці з цими викликами. Ця грошова допомога буде життєво необхідною для того, щоб допомогти сім’ям зігрітися та гідно пережити майбутню зиму», – сказала Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Минулого року вже понад 360 тисяч домогосподарств скористалися цією підтримкою, отримавши 2,8 млрд грн. Передбачається, що в цьому опалювальному сезоні буде забезпечено підтримкою на придбання вугілля чи паливної деревини для обігріву житла в опалювальний період близько 500 тис. домогосподарств, з них: 375,8 тис. домогосподарств – коштом державного бюджету (на рівні опалювального сезону 2023–2024 років), 92 тис. домогосподарств – за кошт УВКБ ООН.

Загальна сума підтримки від Управління Верховного комісара ООН становитиме 30 мільйонів доларів, що дозволить покращити умови життя багатьох українських родин у цей складний час. Ця ініціатива є важливим кроком у напрямку забезпечення енергетичної безпеки та соціального захисту для всіх громадян України.

Учасники зустрічі також підкреслили необхідність посилення енергетичної стійкості українців. Однією з ключових ініціатив у цьому напрямку є передача резервних джерел живлення, що забезпечить належні умови для обігріву багатоквартирних будинків у зимовий період. Спільні зусилля Сторін будуть спрямовані на те, щоб жоден громадянин не залишився без уваги та допомоги, навіть у найскладніші часи.