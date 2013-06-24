Міністр соціальної політики Оксана Жолнович і представниця Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг підписали Меморандум для забезпечення виплат на тверде паливо протягом зимового періоду для обігріву домівок. Участь у зустрічі та підписанні документа також взяв голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

«Разом ми реалізовуємо програму, що допоможе вистояти в цю важку зимову пору. Йдеться про надання додаткової грошової виплати для придбання паливної деревини або вугілля. Така допомога надзвичайно важлива для вразливих категорій населення з-поміж літніх людей, сімей з дітьми, осіб з інвалідністю, які проживають у будинках, де інші види обігріву неможливі», — зазначила Оксана Жолнович.

Раніше в межах розширення соціальної підтримки в Україні уряд ухвалив важливупостанову, яка забезпечить приблизно 500 тисяч домогосподарств, що отримують пільги та житлові субсидії, можливістю отримати збільшені виплати на придбання твердого побутового палива. Фінансування здійснюватиметься коштом партнерів та державного бюджету.

Загальна сума підтримки від Управління Верховного комісара ООН становитиме 30 мільйонів доларів, що дасть змогу поліпшити умови життя багатьох українських родин у цей складний час, повідомляє Мінсоцполітики.