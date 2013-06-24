Міністр соціальної політики Оксана Жолнович та представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліна Ліндхольм Біллінг підписали Меморандум, який передбачає тісну співпрацю у сфері гуманітарної підтримки громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії росії. За домовленістю УВКБ ООН передасть Міністерству гуманітарну допомогу першої потреби для тих українців, які зараз найбільше потребують підтримки. Зокрема, ця допомога буде спрямована на підтримку дитячих будинків сімейного типу для облаштування їх необхідними речами, що дозволить забезпечити комфортні та безпечні умови проживання для дітей у родинному середовищі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми зробили ще один крок до глибшої та більш системної співпраці з УВКБ ООН. Дякуємо партнерам за підтримку. Це допомагає нам не просто реагувати на виклики війни, а будувати середовище, де кожна людина, зокрема, діти, люди старшого віку, особи з інвалідністю можуть жити у безпеці та з гідністю. Ми працюємо над тим, щоб у кожного, хто потребує допомоги й догляду, була можливість отримати підтримку у своїй громаді. І щоб у найвразливіших груп був дім, навіть якщо довелося залишити рідний. Зараз ця гуманітарна підтримка буде спрямована на потреби людей, які постраждали внаслідок війни», — наголосила Оксана Жолнович.

За умовами Меморандуму УВКБ ООН доставить гуманітарну допомогу зі своїх складів в Україні до трьох регіональних складів, визначених Міністерством соціальної політики, у Черкаській, Полтавській та Львівській областях. Подальший розподіл гуманітарної допомоги здійснюватиметься за координації Міністерства — через регіональні департаменти соціального захисту та центри, що підтримують внутрішньо переміщених людей та інші вразливі групи населення. До складу вантажу входить близько 350 000 ковдр, 150 000 спальних мішків, 70 000 комплектів постільної білизни, 130 000 матраців, 100 000 гігієнічних наборів та інші предмети першої потреби, частина з яких була надана УВКБ ООН донорами приватного сектору в натуральній формі.

Гуманітарна допомога, яку передає УВКБ ООН, є частиною багаторічної співпраці з Міністерством соціальної політики. Партнерство базується на спільному прагненні посилювати підтримку для внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від війни. Ці зобов’язання закріплені у Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному у 2022 році. У межах цієї співпраці наголошується на важливості забезпечення гідних умов для життя тих, хто змушений залишати свої домівки через бойові дії.

«Передача цієї допомоги є свідченням нашого сталого партнерства з Міністерством соціальної політики, спрямованого на те, щоб люди, які стали найбільш уразливими через повномасштабне вторгнення Росії, своєчасно отримували підтримку для задоволення базових потреб із дотриманням гідності й не залишалися наодинці з бідою. Війна триває вже четвертий рік, і потреба в базовій гуманітарній допомозі залишається вкрай гострою. Завдяки цій передачі ми зміцнюємо спроможність українських інституцій надавати життєво необхідну допомогу тим, хто потребує її найбільше», — додала Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Меморандум укладено строком на три роки з можливістю продовження за взаємною згодою сторін.

Нещодавно УВКБ ООН і Міністерство соціальної політики тісно співпрацювали у сфері надання зимової грошової допомоги— для підтримки вразливих домогосподарств у придбанні твердого палива та покритті інших витрат на опалення. Також спільними зусиллями було відремонтовано два санаторії в Полтавськійі Львівській областях для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених людей і надання соціальних послуг.