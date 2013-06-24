Міністерство соціальної політики України спільно з Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрили відремонтований корпус санаторію «Слава» у на Полтавщині. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Після проведення комплексного ремонту, покращення житлових умов та модернізації інфраструктури санаторій перетворився на безпечний простір із комфортними умовами проживання та надання соціальних послуг людям похилого віку, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб, які постраждали через війну росії проти України.

«До вимушеного переміщення ці люди мали свої домівки, господарство і плани на спокійну старість у колі рідних та близьких. Однак війна внесла свої страшні корективи: втрата житла, здоров'я, звичного способу життя призвели до того, що тепер ці люди стали ВПО, які вже не мають ані сил, ані можливостей починати все з нуля.

Розуміючи це, ми фактично змінили призначення санаторію, створивши тут гідні умови життя для людей старшого віку та людей з інвалідністю, які виїхали з небезпечних територій, та потребують додаткової підтримки. Ми вдячні нашим партнерам, разом з якими нам вдалося модернізувати інфраструктуру санаторію, покращити житлові умови так, аби його мешканцям було тут максимально зручно та безпечно», - сказала Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Зазначимо, що оновлення санаторію «Слава» є частиною пілотної програми, яка спрямована на підвищення спроможності соціальних працівників та громади допомагати ВПО у процесі їх соціальної адаптації, та сприяє відновленню здатності до самостійного життя після переміщення. Це відповідає цілям Національної стратегії деінституціалізації догляду за повнолітніми особами з інвалідністю та особами старшого віку. Програму Мінсоцполітики реалізує спільно з УВКБ ООН та партнерською організацією «Право на захист».

«Трансформація санаторію «Слава» — це не лише ремонт будівлі та забезпечення кращого середовища, це й відновлення гідності, надії та можливостей для тих, кого війна змусила покинути домівки. Поєднуючи покращені умови проживання з індивідуальними послугами соціальної підтримки, ми розширюємо можливості переміщених осіб відновити своє життя та інтегруватися в суспільство. Водночас ми тісно співпрацюємо з Міністерством соціальної політики та місцевою владою, щоб переконатися, що цей досвід допоможе зміцнити систему соціального захисту по всій країні, а отже, у довгостроковій перспективі принести користь багатьом людям», — підкреслила Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

У відкритті оновленого санаторію «Слава» взяв участь заступник Міністра соціальної політики Володимир Василенко. Він розповів, що наразі санаторій «Слава» надає три основні соціальні послуги:

притулок для внутрішньо переміщених осіб, допоки їм не буде запропоноване довгострокове житло;

підтримане проживання для людей, які потребують допомоги у повсякденному житті (зокрема, людей похилого віку та людей з інвалідністю);

соціальна адаптація для поступового переходу до самостійного життя.

«Ми прагнемо, щоб кожна людина, яка опинилася в складних обставинах через війну, мала не лише дах над головою, а й реальний шанс повернути собі контроль над життям. Послуга соціальної адаптації, яку ми реалізуємо в санаторії «Слава», полягає в індивідуальному супроводі й підтримці кожного отримувача допомоги — від створення персонального плану дій до його реалізації. Ми допомагаємо людям поступово відновити навички самостійного життя, приймати обґрунтовані рішення щодо подальшого влаштування й забезпечення власного добробуту після виселення із санаторію. Це не просто допомога, а інвестиція в гідне та незалежне майбутнє», - зазначила заступник координатора програми соціальної допомоги та захисту БФ «Право на захист» Віта Тітова.

Міністерство соціальної політики тривалий час тісно співпрацює з з Агентством ООН у справах біженців, яке через гуманітарні програми та програми відновлення у 2022 році надало підтримку 4,3 мільйонам людей в Україні, та ще понад 2,6 мільйонам у 2023 році.

Також у 2022 році Мінсоцполітики та УВКБ ООН підписали спільний Меморандум про взаєморозуміння з метою розширення доступу до системи соціального захисту для ВПО та інших вразливих верств населення, постраждалих від війни. Саме у межах цієї співпраці впроваджується спільна ініціатива щодо соціальної адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених людей, зокрема, людей старшого віку. Наразі у програмі беруть участь санаторій «Слава» у Миргороді на Полтавщині та санаторій «Батьківщина» в Трускавці на Львівщині.