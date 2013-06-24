Одним із пріоритетів держави та Уряду є забезпечення ветеранів та військовослужбовців засобами реабілітації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Держава забезпечує безоплатними якісними допоміжними засобами реабілітації кожного, хто цього потребує. Зокрема, йдеться про військовослужбовців та ветеранів, які, захищаючи країну, ризикують найціннішим – власним життям і здоров’ям», - зазначив заступник Міністра соціальної політики України Володимир Василенко під час III міжнародного Конгресу Координаційної платформи «ВзаємоДія».

Він додав, що завдання держави – вибудувати систему, яка повертає ветеранів до повноцінного, гідного й справедливого життя. Систему, що працює не просто «на папері», а дає можливість кожній конкретній людині відчувати підтримку та допомогу з боку держави.

Серед заходів, спрямованих на полегшення доступу військовослужбовців та ветеранів війни до безоплатного протезування, які ініціювало та реалізує Міністерство соціальної політики:

· Спрощення та удосконалення процесу забезпечення допоміжними засобами реабілітації

Заявку на отримання допоміжного засобу реабілітації можна подати через Соціальний портал Мінсоцполітики soc.gov.uaпісля проходження оцінювання повсякденного функціонування особи. Таке оцінювання та призначення ДЗР здійснюють експертні команди, які з 1 січня замінили застарілу систему МСЕК.

Також подати заяву можна до найближчого ЦНАПу, структурного підрозділу з питань соцзахисту населення, територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, або через соціального працівника закладу, де людина отримує медичну чи реабілітаційну допомогу.

· Розширення можливостей отримання високофункціональних протезів

Учасники бойових дій можуть отримувати високофункціональний протез без проведення первинного протезування, якщо це рекомендовано мультидисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК), а також у всіх випадках високої ампутації верхньої або нижньої кінцівки, чи у разі ампутації двох нижніх кінцівок. Раніше отримати такий виріб можна було лише через 12 місяців після первинного протезування.

Також підвищено граничну вартість протезів: верхньої кінцівки – до майже 4,3 млн гривень, та нижньої кінцівки – до 3,8 млн гривень.

· Дерегуляція роботи протезних підприємств

Кожен, хто потребує протезування, може самостійно обрати, де саме отримати якісний протез. Вартість покриває держава. Наразі на ринку допоміжних засобів реабілітації працює понад 100 підприємств.

На онлайн-платформі protez.msp.gov.uaможна знайти покрокові роз’яснення та відповіді на поширені запитання про державну програму безоплатного забезпечення допоміжними засобами реабілітації.

Володимир Василенко також зазначив, що одним із пріоритетів державної політики є створення ефективної системи реабілітації для осіб з інвалідністю, зокрема, серед військовослужбовців та ветеранів війни. У цьому напрямі важливу роль відіграють спеціалізовані заклади, які забезпечують комплексну підтримку – від фізичного відновлення до соціальної інтеграції.

Наразі на Київщині, Львівщині, у Вінниці та Івано-Франківську працюють центри реабілітації, де створено умови для навчання людей з інвалідністю. У таких закладах ветерани можуть, зокрема, опанувати навички управління кріслом колісним. Особи з інвалідністю з порушеннями зору можуть на спеціальних навчальних майданчиках отримати базові навички для орієнтування як у приміщенні, так і поза ним.

III міжнародний Конгрес Координаційної платформи «ВзаємоДія» відбувся 2 травня в Ужгороді за участі представників органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнес спільноти, дипломатії, громадських організацій, благодійних фондів, волонтерських рухів та інших державних та недержавних представництв, які наближують Україну до членства в Європейському Союзі.