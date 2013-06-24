26 вересня пройшов ярмарок вакансій оборонних підприємств для студентів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Організаторами виступили Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та виш. На заході були присутні Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступник Міністра Анна Гвоздяр, ректор КПІ Анатолій Мельниченко. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід організували для того, щоб ознайомити студентів із оборонною галуззю як роботодавцем загалом, та показати конкретні напрямки зокрема. У перспективі, цей захід має на меті працевлаштування студентів та випускників вишу на оборонних підприємствах України.

“Сьогодні робота в ОПК — одна з найбільш перспективніших на ринку праці. Ми швидко осучаснюємося, реформуємося, впроваджуємо передові практики. У нас активне партнерство зі світовими лідерами у виробництві зброї. Ну й найголовніше – своєю працею ми наближаємо Перемогу”, — сказав Герман Сметанін.

До участі запросили представників дев’яти державних та приватних підприємств оборонно-промислового комплексу. Вони представляли різні сфери галузі: засоби РЕБ та зв’язку, БпЛА, наземні роботизовані системи, техніка для гуманітарного розмінування та ремонт техніки військового призначення.

Кожен з виробників презентував свою компанію для студентів: розповів, яких саме працівників шукають, які можливості пропонують та на які форми співпраці готові. Також кожна компанія мала власну локацію з інформаційними матеріалами, до них підходили студенти й спілкувались напряму, обмінювались контактами, домовлялися про співпрацю й так далі.

“Міністерство щоденно працює не лише з виробниками, а й закладами освіти, адже вони і є майбутнє української оборонки. Це майбутні кадри, це науковий підхід до виробничих задач. Нам потрібні зброярі: інженери, програмісти, конструктори. Винахідники. Потрібні молоді уми, кмітливість, гнучкість. Потрібні нові ідеї й бачення, яких ми чекаємо якраз від нового покоління”, — сказала Анна Гвоздяр.

Захід відвідали близько 1000 студентів. Також співпрацею з компаніями ОПК зацікавились викладачі, зокрема домовились із кількома компаніями щодо проведення лекцій та про інші форми співпраці.

“Запорука перемоги України — це сплав якісного людського капіталу, наукомістких технологій та патріотизму. Все це характерно сучасному КПІ, що є основою взаємодії студентів та викладачів університету з підприємствами ОПК”, — сказав Анатолій Мельниченко.

“Я пам’ятаю себе студентом. Я мав багато теоретичних знань, але лише на підприємстві зміг отримати знання практичні. Саме вміле поєднання теорії з практикою та прагнення бути найкращим у всьому є першою сходинкою до успіху.

Сьогодні робота в ОПК — це круто й перспективно. Ми швидко осучаснюємося, реформуємося, впроваджуємо передові практики. У нас зовсім непогані зарплати. У нас активне партнерство зі світовими лідерами у виробництві зброї. Ну й найголовніше — своєю працею ми наближаємо Перемогу”, — сказав Герман Сметанін.