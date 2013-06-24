THALES Belgium та українське підприємство ОПК підписали меморандум про співпрацю у сфері виробництва озброєння. Ідеться про організацію спільного виробництва засобів для протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Підписаний меморандум передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА. В подальшому очікуємо розширення співпраці до передачі технологій та обладнання для виробництва складових елементів цих засобів ураження. Дякую THALES за співпрацю з українським ОПК та за вашу допомогу у боротьбі проти збройної агресії рф”, — сказав Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Зазначене спільне виробництво дозволить в найкоротші терміни посилити захист об’єктів критичної інфраструктури України.