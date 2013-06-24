Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України запускає цифровий сервіс «Бібліотека комплектуючих» для українських виробників озброєння та військової техніки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Бібліотека комплектуючих – це безпечна цифрова база продукції українських виробників, до якої можуть потрапити лише перевірені виробники, які хочуть знайти партнерів та налагодити співпрацю задля збільшення виробництва української зброї.

Основним завданням сервісу є налагодження взаємодії між українськими компаніями, які виробляють складники та готові вироби, зменшення залежності від іноземних комплектуючих та розширення можливостей виробництва озброєння в Україні.

«Локалізація виробництва компонентів для ОВТ – один з пріоритетів Мінстратегпрому. Для того, щоб виробники комплектуючих були більш «видимими» для виробників цілісних продуктів, для спрощення комунікації між ними та швидкого налагодження співпраці був створений сервіс «Бібліотека комплектуючих». Таким чином, ми сприяємо зменшенню залежності від імпорту складових, розширюємо можливості для українського виробника. Створюються нові робочі місця, кошти залишаються в країні. А українська оборонка отримує ще один напрямок для розвитку», – зазначив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Адмініструє бібліотеку Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Наразі розміщувати свої пропозиції на сервісі можуть лише українські виробники. Пріоритет надається комплектуючим для безпілотників та засобів РЕБ, з огляду на велику потребу масштабування виробництва цих засобів. У базі товарів уже розміщено інформацію про 38 пропозицій від 16 виробників комплектуючих для ОВТ. Серед представлених товарів – антени, підсилювачі, рами FPV, інші деталі та аксесуари, а також сервісні послуги. Каталог продукції буде доповнюватись та постійно оновлюватись відповідно до наявності.

«Компанія, яка виробляє певний виріб озброєння, може зайти в цю бібліотеку, авторизуватися, побачити, які комплектуючі виробляються в Україні, й далі безпечно зв'язатися з відповідним партнером, налагодити співпрацю. Окрім того, для нас це питання якості, контролю цієї якості та коротшої логістики. Буде значно легше домовитися про доопрацювання певних комплектуючих, їхню заміну та логістику», – пояснила заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Як працює бібліотека?

Бібліотека комплектуючих працює як модерована платформа з єдиною авторизацією через портал «Дія» та перевіркою всіх учасників. Виробник отримує доступ до функціоналу системи лише після акредитації рівня Користувач або Постачальник, або обидва одночасно.

Безпосередня взаємодія продавця і покупця, комерційна операція та оплата відбуваються поза межами платформи.

Для розміщення пропозиції виробник комплектуючих (продавець) повинен авторизуватися через портал «Дія» та пройти верифікацію внутрішнім модератором. Для юридичних осіб авторизація відбувається на підставі електронного цифрового підпису. Створити організацію може лише керівник, далі співробітники організації можуть авторизуватись у системі зі своїми ЕЦП.

Розмістити товар можна на основі наявних у системі товарних категорій та специфікацій, розроблених Мінстратегпромом у взаємодії з виробниками. Специфікація містить набір характеристик та параметрів товару.

У разі відсутності необхідних категорій чи специфікацій виробник може звернутися до модератора сервісу або на електронну пошту components@mspu.gov.ua.

Для отримання інформації про комплектуючі виробник ОВТ (покупець) має авторизуватися через «Дію». Після авторизації він отримує доступ до пропозицій та характеристик товарів, а також може зробити запит на отримання інформації щодо виробника комплектуючих, зокрема контактної.

Для зв’язку з виробником комплектуючих виробник ОВТ повинен подати відповідний запит модератору системи. Такий підхід унеможливлює масований та несанкціонований збір контактних даних виробників та чутливих параметрів продукту.