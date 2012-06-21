У січні — грудні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 8809,3 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 6026,5 тис., у сільській місцевості — 2782,8 тис.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України опублікованому в газеті «Урядовий кур’єр» Економіка України за 2017 рік.
Загальна сума призначених субсидій у січні — грудні 2017 р. становила 3980,1 млн грн, з неї у міських поселеннях — 2811,1 млн грн, у сільській місцевості — 1169,0 млн грн.
Середній обсяг призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017 р. становив 993,4 грн (у листопаді — 540,3 грн).