Укрзалізниця успішно провела конкурентну закупівлю 240,67 тис. комплектів пружних дюбельних скріплень для рейок типу Р-65. Це дозволить суттєво оновити та відремонтувати критичні ділянки колій, підвищивши надійність інфраструктури та безпеку залізничних перевезень. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Перед проведенням тендера Укрзалізниця оновила умови постачання продукції, усунула дискримінаційні бар’єри, об’єднала потребу в одній закупівлі та скасувала вимогу щодо подання зайвих документів. Це дозволило залучити до участі в торгах п’ять компаній, серед яких представники провідних світових виробників скріплень.

За результатами торгів найкращу пропозицію надало ТОВ «Джи Ес Ай Груп», що представляє продукцію швейцарського виробника Schwihag AG. Сума контракту — 84,8 млн грн (без ПДВ), а ціна одного комплекту — 352 грн. Це більш ніж на 40% нижче за середні ринкові ціни аналогічної продукції. Зокрема, у 2023 році імпортні W30-скріплення R65 закуповувалися по 520 грн/шт., а вітчизняні анкерні — по 585-618 грн/шт.

Зазначені скріплення є критичною складовою кріплення рейок до залізобетонних шпал на головних коліях, зокрема кривих ділянках, і забезпечують жорстке притискання рейки, підтримання колійного розміру та гасіння вібрацій. У комплексі з рейками ці скріплення утворюють єдину структуру для безпечного руху потягів.

Нагадаємо, що Укрзалізниця також налагодила власне виробництво рейкових накладок Р-65. Раніше їх виготовляв лише металургійний комбінат «Азовсталь». Після знищення підприємства та окупації Маріуполя виник дефіцит цієї продукції, яка є критично важливою для функціонування, обслуговування, ремонту та будівництва залізничної інфраструктури.