Міністерство у справах захисту ветеранів розробляє програми адаптації на робочому місці захисників і захисниць, які повертатимуться до цивільного життя. Про це повідомила генеральний директор директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів Світлана Березіна під час прямого ефіру на одному з телеканалів.

«З-поміж проєктів, над якими працюємо в межах системи переходу від військової служби до цивільного життя, — розроблення спеціальної програми, як колективам підприємств приймати ветерана-колегу. Вона сприятиме повноцінній адаптації на робочому місці захисників і захисниць, які повертатимуться до цивільного життя», — каже вона.

За словами Світлани Березіної, фахівці одного із центрів психосоціальної реабілітації, що належить до сфери управління Мінветеранів, розробили тренінги для працівників підприємств. Вони допомагатимуть колективу правильно приймати ветеранів й ветеранок після їхнього повернення з війни. Такі тренінги започатковують в Укрзалізниці, майже 10 тисяч працівників якої боронять Україну на фронті.

«Ці люди повернуться на робочі місця. Тож треба напрацювати нові підходи для їхньої повноцінної адаптації у колективах», — наголосила Світлана Березіна.

Та через цю трикляту війну повернуться не всі. Майже 2000 ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих захисників і захисниць України цього року отримають грошову компенсацію за житло. За чотирма бюджетними програмами Мінветеранів 2023-го на це передбачено 5,5 мільярда гривень, повідомив директор департаменту соціального захисту профільного міністерства Руслан Приходько в інтерв’ю телеканалу «Ми — Україна».

«Ці кошти, за підрахунками наших фахівців, дадуть змогу забезпечити житлом майже 2000 родин. І це не тільки однокімнатні квартири, обсяг виплат на придбання відповідного житла залежить від складу сім’ї ветерана або члена родини загиблого», — зазначив він.

Грошову компенсацію передбачено особам, які мають статус особи з інвалідністю І—ІІ груп внаслідок війни, статус члена сім’ї загиблого (померлого) захисника/захисниці України, статус учасника бойових дій та статус особи з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни, із числа внутрішньо переміщених осіб, які з початку вторгнення, а саме з 2014-го по 1 червня 2018 року брали безпосередню участь у заходах АТО/ООС, пояснив Руслан Приходько.

Тож цього року Мінветеранів розподілить субвенції на виплату грошової компенсації за житло бенефіціарам на спеціальні рахунки, які вони відкривають в Ощадбанку. Після отримання коштів особи придбають житлові приміщення, які вони попередньо обрали самостійно. Таке житло може бути і на вторинному ринку, і на первинному — за умови, що воно обов’язково введено в експлуатацію, повідомляє офіційний сайт Мінветеранів.