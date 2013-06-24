У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулися перші у 2024 році комітетські слухання на тему: «Пріоритет держави – ветеранська політика як частина оборонної стратегії». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За словами в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександра Порхуна, Мінветеранів наразі проходить етапи оновлення та переформатування. Це стосується не лише підходів формування державної ветеранської політики, системи переходу від військової служби до цивільного життя, а й стратегічних напрямів діяльності Міністерства.

«Мінветеранів детально моніторить та оцінює потреби ветеранів і ветеранок, членів їх родин та сімей загиблих Героїв. На основі цього запиту разом з Урядом, органами місцевого самоврядування, громадськістю і власне ветеранами маємо сформувати нову ефективну ветеранську політику. Це буде той документ, який на роки визначить стратегію руху країни у питаннях повернення до цивільного життя», - зазначив Олександр Порхун.

Він також повідомив, що Мінветеранів визначилося з ключовими напрямами роботи Міністерства. Це - реабілітація (фізична, психологічна, спортивна), навчання або перекваліфікація, працевлаштування, ветеранське підприємництво, забезпечення житлом, цифрові послуги, вшанування пам’яті. По кожному з напрямів є ряд ініціатив та напрацювань, що втілюватимуться у життя.

Голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету Анатолій Остапенко вважає, що після формування основ державної ветеранської політики необхідний контроль за їх реалізацією, визначенням стратегії втілення в життя.

«Ветерани потребують уважного ставлення з боку держави, адже саме ветерани війни заслуговують на нашу пошану та суспільну поваги, яка, окрім людської цінності, має ще й ідеологічну. Гарантовані державою соціальні пільги та гарантії необхідно збалансувати, відповідно до потреб кожного ветерана. Але з урахуванням спроможностей держави, щоб уникнути голослівних обіцянок. Хочу подякувати Мінветеранів за плідну співпрацю. Впевнений, що з дієвою командою міністерства, яка сьогодні є, ми зрушимо з місця всі питання, що необхідно вирішити та напрацювати», - додав Анатолій Остапенко.

У комітетських слуханнях також взяли участь заступник Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Оксана Сивак, директор Департаменту соціальної роботи Руслан Приходько, заступник директора Департаменту-начальниця відділу розвитку інформаційних систем Департаменту цифрового розвитку та трансформації Надія Адаменко, заступник директора ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» Світлана Строкач.