Про це повідомив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхуннанараді з питань ветеранської політики за участі віцепрем’єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук та начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця. Зокрема, Мінветеранів має фінансовий ресурс і вже готове через бюджетні програми міністерства надати кошти на психологічну реабілітацію та відновлення ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей, родин загиблих; навчання та перекваліфікацію; розвиток власної справи; фахівця із супроводу.

У межах відкритих ветеранських просторів є змога якісно надавати послуги, тому Мінветеранів планує масштабувати ці проєкти разом з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, бізнесом та міжнародними партнерами.

Олександр Порхун наголосив, що створення ветеранських просторів — один із запитів ветеранської спільноти, членів їхніх родин та сімей загиблих. Тобто це ефективний інструмент повернення й адаптації, адже має статиточкою входу, де всі послуги та можливості будуть в одному місці.

«Це місця, яких вони потребують і про які говорять. Уже єпозитивний досвід їх створення, маємо його розширити, вдосконалити й умовно запропонувати золотий стандарт, за якими надаватимуть послуги, що підвищить не лише якість, а надасть можливості оперативного визначення потреб і головне — їх забезпечення. Зокрема і шляхом залучення міжнародних донорів», — зазначивОлександр Порхун.

Кошти місцевих бюджетів, соціально відповідального бізнесу через ветеранські простори можна спрямувати для надання юридичної та соціальної підтримки; інформаційно-консультаційної допомоги; фізкультурно-спортивної реабілітації та дозвілля, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.