Мінветеранів координує інституційну реформу у всіх сферах, які стосуються ветеранів та військовослужбовців. На цьому наголосила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна в інтерв'ю “Голосу Америки, передає Урядовий портал.

«Урядом України затверджено Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя, в якій визначено, що саме Міністерство у справах ветеранів координує інституційну реформу у всіх сферах, які стосуються ветеранів та військовослужбовців», – зазначила вона.

До того ж, Мінветеранів володіє державним електронним реєстром ветеранів війни, його створено за підтримки американських партнерів. За словами Міністра, реєстр – це не просто база даних, а дієвий інструмент, який дозволяє дотичним міністерствам та відомствам обмінюватися інформацією при наданні тих чи інших послуг і сервісів ветеранам.

«Це зроблено для того, щоб ветеран не бігав за довідками, а міг зайти в електронний “Кабінет ветерана” та дізнатися всю необхідну інформацію щодо статусів та належних соціальних гарантій та послуг», – пояснила Юлія Лапутіна.