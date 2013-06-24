Міністерство у справах ветеранів України підготувало інформаційні матеріали щодо актуальних питань у сфері реалізації права на житло ветеранами війни, членами сімей загиблих (померлих) ветеранів, Захисників і Захисниць України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначимо, що у березні цього року Урядом внесено зміни до постанов КМУ №№719, 280 та 214, якими удосконалив порядки виплати грошової компенсації для придбання житла ветеранами та членами їхніх сімей.

Зокрема, створено механізм реалізації права на отримання грошової компенсації тими одержувачами, яким така компенсація була призначена у 2018-2022 рр. і до цього часу не виплачена, та які після повномасштабного вторгнення рф вимушено перемістилися з території, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окупованої рф, за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО. За чотирма бюджетними програмами у 2023 році на це передбачено 5,5 млрд грн.

У за цим посиланням Інфографіка щодо актуальних питань із забезпечення житлом ветеранів та членів їхніх сімей.pdfветерани на члени їхніх родин можуть отримати детальну інформацію щодо житлових питань, зокрема:

Як стати на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання?

Який перелік документів потрібно подати для зарахування на квартирний облік?

Як реалізувати право на отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до постанов № 719, № 280, № 214 та № 206?

Який перелік документів потрібно подати для призначення грошової компенсації?

Як придбати житло за новим місцем переміщення, якщо кошти у 2021 році були зараховані на поточний рахунок, відкритий на території де ведуться бойові дії чи тимчасово окупованій рф?

Як реалізувати право на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення, якщо рішення про призначення винесено на території де ведуться бойові дії або тимчасово окупованій рф?

У разі виникнення питань можете звертатись до Відділу з розробки та реалізації житлових програм Департаменту соціального захисту Мінветеранів за телефоном (063) 688 95 98.