В.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун перебуває з робочим візитом у місті Люксембург. Тут він представляє електронні сервіси Мінветеранів на цьогорічній міжнародній технологічній конференції The International Tech Pulse. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“На міжнародній IT-конференції The International Tech Pulse говоримо про діджиталізацію Міністерства у справах ветеранів України та розвиток технологій для ветеранів і ветеранок ще більше. Діджиталізація є важливим та ефективним інструментом системи переходу від військової служби до цивільного життя. І в рамках зобов’язань на шляху до ЄС Мінветеранів впроваджуватиме відповідні реформи у сфері ветеранської політики”, – наголосив Олександр Порхун.

Крім того, у порядку денному – забезпечення доступу до житла для ветеранів війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, житло яких зруйновано. В рамках програми ЄС Ukraine Facility протягом чотирьох років будуть профінансовані бюджетні програми Мінветеранів для забезпечення їх житлом. Загальний розмір цієї підтримки становить 450 млн євро, повідомив очільник Мінветеранів.

Олександр Порхун вже провів зустріч з великими друзями України – колишнім міністром оборони Люксембургу Франсуа Баушєм та екс-міністеркою культури і юстиції Сем Тенсон. Ці люди багато зробили для того, щоб Україна могла протистояти збройній агресії рф. Люксембург став однією з перших країн, яка надала летальне озброєння Україні. А 16% оборонного бюджету спрямували на допомогу нашій державі.

“Мав за честь особисто подякувати пану Баушу та пані Тенсон за підтримку України. Тепер розширюємо співпрацю у напрямі ветеранської політики. Поділився власним досвідом і розказав про непростий та довготривалий шлях повернення з військової служби до цивільного життя”, – зазначив в.о. Міністра у справах ветеранів України.

Він акцентував увагу партнерів на підтримці, зокрема:

медичні технології і, зокрема, протезування

психологічна та спортивна реабілітація

розбудова мережі ветеранських просторів

цифровізація сервісів

“Україна і українці щодня доводять своє прагнення стати офіційною частиною європейської спільноти. Ментально ми давно вже там”, – наголосив Олександр Порхун.