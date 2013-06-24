Мінветеранів спільно з Українським Червоним Хрестом впроваджує "Єдину ветеранську лінію".
Впровадження телефонної «Єдиної ветеранської лінії» є важливим кроком і складовою нової ветеранської політики на підтримку українських захисників і захисниць та їхніх рідних.
За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.
Працює "Єдина ветеранська лінія" щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі. Долучайтеся до тестування – ваші питання важливі для нас!