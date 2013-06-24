Мінветеранів продовжує співробітництво з Посольством Республіки Польща в Україні та представниками Фонду міжнародної солідарності у напрямку психологічної реабілітації ветеранів. У Житомирській області планується відкриття центрів психосоціальної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів родин загиблих Захисників і Захисниць України, а також внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

В рамках спільної роботи Мінветеранів та польських партнерів вже триває реалізація проекту зі створення та супроводу 4 таких центрів в Рівненській області.

В рівненських громадах фахівці центрів у Дубно, Здолбунові, Вараші та Сарнах вже надали понад 3000 послуг кваліфікованої психологічної допомоги з відновлення психічного здоров’я, соціальної і професійної адаптації.

Проект показав свою ефективність, тож його заплановано масштабувати і на Житомирську область.

Під час зустрічі заступник Міністра у справах ветеранів з питань європейської інтеграції Оксана Сивак підкреслила важливість швидких рішень і результатів задля реалізації ефективної психологічної допомоги на місцях.

«Вдячна за підтримку нашим партнерам, співробітництво вже принесло вагомі результати. Для якісної психологічної підтримки ветеранів має бути не тільки єдиний стандарт навчання для психологів, але й мережа центрів з навченими за цим єдиним стандартом фахівцями в громадах по всій території України, тож підтримка та досвід міжнародних партнерів є допоміжними у вирішенні таких питань» - зазначила Оксана Сивак.

В свою чергу представник економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україні Павел Коханович повідомив про беззаперечну підтримку проекту та підкреслив важливість створення подібних Центрів наближених до кожного ветерана: «Ми постійно розмовляємо з партнерами, шукаємо дієві варіанти співпраці задля комфортного повернення ветеранів до цивільного життя».

Також на зустрічі обговорили підтримку з боку польської сторони в підготовці до конференції Ukraine Recovery Conference 2024, на якій Мінветеранів спільно з Мінреінтеграції та Мінсоцполітики представлятимуть свої проекти в панелі Human Capital.