Міністерство у справах ветеранів України спільно з Представництвом Міжнародної організації з Міграції в Україні розробило та запустило е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах. Е-Карта доступна на платформі е-Ветеран.

На е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них державою, а також недержавні й міжнародні організації.

Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за:

місцем надання послуг у областях та громадах;

типами послуг;

їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання.

На порталі представлені різні послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.

Наразі на порталі визначено 7542 послуги.

“Мінветеранів запускає ще одне цифрове рішення задля розширення та спрощення доступу до інформації про всі наявні в Україні послуги від усіх стейкхолдерів. E-Карта — це по суті агрегатор даних, якого бракувало ветеранській спільноті. Тепер усе, що потрібно ветеранам і ветеранкам, можна швидко знайти через свій смартфон або комп’ютер, зазначивши лише область або свою територіальну громаду. Е-Карта — це, в першу чергу, інструмент інформування про можливості розвитку й допомоги для ветеранів і ветеранок у їхніх громадах. У той же час, це єдине місце, де інформація подана простою мовою про те, що можна отримати просто тут і зараз”, — говорить в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Алгоритм роботи з е-Картою досить простий:

користувач заходить на сайт,

відфільтровує область, громаду, тип послуги

читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги

бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує .

Портал містить інформацію для спрощення процесу за принципом “знайшов-прийшов-отримав” для кожного ветерана і кожної ветеранки.

У випадку, якщо користувачу трапилася неточну чи неповна інформація — варто повідомити у структурний підрозділ ОВА, на який покладені функції з питань ветеранської політики.

Е-Карта є “живим” інструментом, який оновлюватиметься щодня. Наразі команда Міністерства в процесі залучення обласних адміністрацій, громад, місцевих громадських організацій та бізнесу.

“Велику роль у якісному наповненні е-Карти послуг у громадах для ветеранів та ветеранок війни відіграють представники структурних підрозділів ОВА з питань ветеранської політики, адже на них покладена функція координації процесу на рівні області, що значно пришвидшує роботу та покращує якість наданої інформації”, — пояснює заступник Міністра у справах ветеранів Руслан Приходько.

Команди Мінветеранів та МОМ використали інструмент збору даних від громад щодо наявних послуг для ветеранів й ветеранок війни, їхніх родин, сімей загиблих захисників і захисниць, і провели його двотижневе тестування та відпрацювання в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

На основі результатів тестування оновлений інструмент збору даних, разом із детальними інструкціями щодо його заповнення, був поширений на всі області України.

Важливо, що за достовірність та повноту інформації, відображеної на платформі, несуть відповідальність винятково організації, що надали таку інформацію.

Звертаємо увагу, що на е-Карті можуть бути відображені адреси надання послуг на тимчасово окупованих територіях або в зонах ведення активних бойових дій, проте це зареєстровані адреси, а самі послуги переміщені в безпечні регіони.

Е-Карта послуг в громадах ветеранам і ветеранкам війни розроблена у співпраці Мінветеранів та Представництва МОМ в Україні.

Джерело: пресцентр Урядовий портал