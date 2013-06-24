Сучасні інтернет-технології дозволяють здійснювати онлайн-покупки, знаходити однодумців, підтримувати віддалене спілкування з друзями та навіть будувати романтичні стосунки. Але як дорослим, так і дітям важливо знати і про небезпеки цифрового простору, щоб не стати жертвами зловмисників. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кібергрумінг (від англ. grooming – залицяння) — це встановлення дорослими довірливих стосунків з неповнолітніми через інтернет для подальшого шантажування, залякування, а також вступу з ними в інтимний зв'язок, вчинення сексуального насильства. Зловмисники маніпуляціями, шантажем чи погрозами змушують людину тримати їх спілкування у секреті від рідних та друзів.

Грумери можуть вдавати з себе однолітка та однодумця потенційної постраждалої особи, використовуючи фейкові облікові записи та фотографії сторонніх людей. Поступово входячи в довіру, зловмисники під різними приводами можуть переконувати дитину зустрітися особисто чи спонукати надіслати чутливі фото або відео для подальшого шантажування.

У деяких випадках грумери можуть видавати себе за модельного рекрутера, спортивного тренера чи знаменитість, щоб побудувати зі своєю жертвою спілкування з позиції наставника і переконати вчинити бажані дії.

Поступово зловмисники маніпуляціями, шантажем чи погрозами змушують постраждалу особу тримати їх спілкування у секреті від рідних та друзів.

Як запобігти грумінгу?

Дорослі грають важливу роль у захисті дітей від негативних впливів онлайн, тому вони мають самі усвідомлювати небезпеки та підтримувати відкрите доброзичливе спілкування, аби дитина не почувалася самотньою і не боялася звертатися за допомогою у майбутньому.

Підтримуйте довірливе спілкування про онлайн-досвід, щоб дитина могла вільно ділитися будь-якими турботами чи питаннями. Будьте готові вислухати та допомогти у складних ситуаціях (отримання повідомлень з погрозами чи шантажем тощо).

Навчіть тримати особисті дані в секреті та обережно ставитися до онлайн-знайомств. Розповсюдження в інтернеті особистої інформації, приватних фотографій, номера телефону, адреси проживання, реквізитів банківських карток, зображень документів створює ризик постраждати від дій зловмисників.

Допоможіть встановити приватність облікових записів дитини у різних соцмережах. У такий спосіб вони зможуть контролювати хто стежить за їх обліковими записами.

Заохочуйте дітей періодично переглядати своїх підписників та, за необхідності, видаляти підозрілі акаунти, власників яких вони не знають особисто.

Розкажіть про важливість цифрової репутації, її вплив на реальне коло спілкування та ставлення однолітків у реальному житті.

Встановіть необхідні налаштування для захисту ґаджета, яким користується дитина. Переконайтеся, що вона зможе самостійно під’єднатися та відкривати необхідні веб-ресурси, не маючи при цьому доступу до потенційно небезпечних сайтів.

Встановіть правила використання інтернету, при потребі моніторте активність вашої дитини в мережі. Також навчіть розпізнавати потенційно небезпечні веб-сайти.

Обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію для захисту облікових записів. Навчіть використовувати надійні, складні паролі, різні для кожного ресурсу і не повідомляти їх нікому.

Домовтеся, що під час навчання дитина буде використовувати тільки визначені вчителями програми, месенджери та веб-сайти з навчальним матеріалом. Для зручності створіть відповідні закладки у браузері.

Кампанія проводиться за ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерства юстиції України спільно з Національною поліцією України, Кіберполіцією України, Координаційним центром з надання правничої допомоги за сприяння Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики, в межах «16 днів проти насильства».