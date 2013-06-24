24 вересня започатковано інформаційний проєкт Міністерства юстиції, який реалізують у співпраці із провідними радіостанціями країни. Він має на меті інформувати громадян про кількість новонароджених, яких зареєстрували органи державної реєстрації актів цивільного стану протягом доби. Слухачі зможуть щодня дізнаватися про статистику нових життів, які з’явилися на світ, завдяки співпраці з радіостанціями Авторадіо, Радіо П’ятниця, Прямий FM та радіо NRJ. Інформаційний партнер програми — Мін’юст.

«Ми впевнені, що проєкт стане символом радості та надії для мільйонів українців, адже народження кожної дитини — свідчення того, що попри всі труднощі життя триває. Проєкт покликаний підкреслити важливість державних послуг у реєстрації новонароджених, а також забезпечити доступ до актуальної інформації», — зазначив директор департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції В’ячеслав Хардіков. Начальник управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля Ірина Дубиківська повідомила, скільки малюків народилося протягом восьми місяців 2024 року: «За цей період з’явилося на світ 122 670 немовлят, з яких 60077 дівчаток і 62 593 хлопчики», повідомляє Мін’юст.