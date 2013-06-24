Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про підтримку євроатлантичних прагнень України та багаторічну ініціативу, яка має допомогти країні перейти до стандартів Альянсу. Про це він сказав на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

«Говоритиму чітко: законне місце України — в євроатлантичній сім’ї, законне місце України — в НАТО. Із часом наша підтримка допоможе вам це реалізувати. Сьогодні разом із Президентом ми обговорили багаторічну ініціативу з підтримки. Це допоможе вам перейти від радянських озброєння і доктрин до стандартів НАТО та забезпечить повну взаємосумісність наших армій», — сказав очільник Альянсу.

За його словами, він і Президент України погодилися щодо необхідності справедливого і сталого миру. У цьому контексті Генсек НАТО підтримав мирний план, який запропонував Володимир Зеленський, і наголосив на потребі посилювати Збройні сили України.

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