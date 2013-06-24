В Україні стартував проєкт «Альянс доброчесності» місцевого самоврядування. Це важлива ініціатива, яка наразі охоплює 22 міські громади з 10 областей України, однак потребує масштабування. Особливо на регіони зі спроможними бюджетами. Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба сказав під час презентації проєкту.

«Від імені Міністерства розвитку громад та територій України дякую нашим партнерам за підтримку, співпрацю та впровадження дуже важливих ініціатив саме нині. Тільки разом, тільки таким широким фронтом ми зможемо протистояти ворогові. Сьогодні перші відібрані проєктом громади стануть пілотними в започаткованому Альянсі доброчесності. Це важлива ініціатива, і її слід масштабувати. Особливо на ті громади, де відбуватиметься процес відбудови, а також які мають спроможні бюджети», — сказав він.

Олексій Кулеба наголосив, що витрати під час війни мають бути зрозумілими, відкритими, прозорими, із залученням громадськості та врахуванням пріоритетних потреб воєнного часу.

Окрім того, він зазначив, що найбільше підтримки необхідно надати прифронтовим та фронтовим територіям, і закликав міжнародних партнерів звернути посилену увагу саме на ці регіони.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк зауважила, що нова програма має потенціал до трансформації, зокрема її можна узгодити з європейськими та міжнародними стандартами за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Великої Британії. За словами дипломатки, завдяки впровадженню стандартів місцеві громади краще оперуватимуть коштами платників податків і, як наслідок, надаватимуть кращі послуги.

«Ми захоплюємося вами і з 2014 року з гордістю підтримуємо децентралізацію України — одну з найбільш трансформаційних реформ, що привела до створення понад 400 місцевих громад. Ця реформа надає повноваження громадам встановлювати власні пріоритети, що доводить, що Україна — це все, чим не є путінська корумпована автократія», — сказала вона.

Альянс доброчесності фокусуватиметься на п’яти треках. Серед них — оцінка корупційних ризиків та розроблення планів поліпшення доброчесності, перегляд регуляторних актів для забезпечення прозорих правил для бізнесу, який працює в громаді. Також ідеться про співпрацю з громадами інших країн і міжнародними фінансовими інституціями, підвищення спроможності антикорупційних уповноважених та ІТ-аудит, спрямований на впровадження нових цифрових рішень чи поліпшення наявних.

Ініціатива має на меті впродовж п’яти років об’єднати 80 громад задля підвищення доброчесності серед органів місцевого самоврядування. Цьогоріч пілотними стали міські громади з Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Хмельниччини, Вінниччини, Київщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Полтавщини, Черкащини.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій