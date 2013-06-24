11 квітня, Кабінет Міністрів України здійснив розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам за І квартал 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Місцевим бюджетам буде спрямовано 1,5 млрд грн на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на прифронтових територіях, а також територіях, які зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації.

Розподіл обсягу додаткової дотації здійснено відповідно до Порядку та умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2025 № 23, з урахуванням зокрема фактичних надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб за січень – березень 2025 року для обласних бюджетів Донецької та Луганської областей та 161 бюджету територіальних громад на суму 416,8 млн гривень, та фактичних надходжень до місцевих бюджетів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та єдиного податку за січень – березень 2025 року для 135 бюджетів територіальних громад на суму 539,0 млн гривень.

Загалом на 2025 рік у державному бюджеті передбачено 36,53 млрд грн додаткової дотації, з яких станом на сьогодні нерозподіленими залишаються 23,8 млрд грн.