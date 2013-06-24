Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочинає в Києві обговорення з владою України перегляд сьомої програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Про це йдеться в пресрелізі МВФ, який надіслано Укрінформу.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)», - завила постійна представниця Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) в Україні Прішила Тофано.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочинає в Києві обговорення з владою України перегляд сьомої програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Про це йдеться в пресрелізі МВФ, який надіслано Укрінформу.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)», - завила постійна представниця Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) в Україні Прішила Тофано.