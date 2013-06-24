27 травня, Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь онлайн у відкритті місії МВФ щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Зустрічі відбуваються у м. Варшава, Республіка Польща, а також в онлайн форматі.

“Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, економічного відновлення та поступової євроінтеграції України. Ми вдало пройшли вже три перегляди Програми та розраховуємо на отримання наступного траншу внаслідок успішного четвертого перегляду вже у червні. Успішне завершення четвертого перегляду відкриє Україні шлях до отримання п'ятого траншу фінансування EFF обсягом близько 2,2 млрд доларів США", — зазначив під час відкриття місії Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, що до Державного бюджету України вже надійшли чотири транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів США із 15,6 млрд доларів США, які передбачені програмою.