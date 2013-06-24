Місія Міжнародного валютного фонду має розпочати роботу цього тижня для сьомого перегляду спільної програми EFF. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками розмови з головою Європейського департаменту фонду Альфредом Каммером.

Сторони обговорили подальшу співпрацю України з МВФ і підсумки попередньої. Глава українського уряду зазначив, що в межах роботи над шістьма переглядами програми EFF вдалося залучити в Україну 9,8 мільярда доларів. Загалом від початку повномасштабної війни Міжнародний валютний фонд надав нашій державі понад 12,4 мільярда доларів.

«Співпраця з фондом — важливий чинник нашої фінансової стабільності. Уряд проводить системну роботу в цьому напрямі. 2025 року заплановано залучити від МВФ 2,7 мільярда доларів», — повідомив Денис Шмигаль. Він наголосив, що попри повномасштабну війну в Україні втілюють необхідні реформи, і подякував МВФ за підтримку, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.