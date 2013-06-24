Поточний стан економіки та макроекономічні прогнози на наступні роки, питання ринку праці, а також складові економічної політики «Зроблено в Україні» обговорили під час зустрічі керівництва Міністерства економіки із представниками місії МВФ в Україні. Як зазначив на зустрічі перший заступник міністра Олексій Соболев, за підсумками шести місяців ВВП зріс на 4,1%, а зростання за підсумками року очікують на рівні 3,5%.

«Щодо прогнозних макропоказників на 2025—2027 роки базовий сценарій, який нещодавно затвердив уряд, враховує безпекові й інші чинники, частина них випливає з безпекової ситуації», — зазначив він.

Зокрема, один з найважливіших чинників, який істотно впливає на економіку нині та впливатиме на динаміку її зростання в майбутньому, — демографічна ситуація у країні й, зокрема наявність трудових ресурсів. Через виїзд українців за кордон у зв’язку з війною та внутрішню міграцію в державі існують кадровий дефіцит і структурне безробіття. Щоб розв’язати проблему структурного безробіття, держава допомагає людям адаптуватися до змін попиту на ринку праці, зокрема пропонуючи опанувати нові для себе потрібні на ринку професії за допомогою програм навчання чи курсів з підвищення кваліфікації.

Як зазначила заступник міністра Тетяна Бережна, завершується робота над проєктом модернізації трудового законодавства. Його ухвалення сприятиме поліпшенню ситуації на ринку праці.

Під час розмови представникам місії докладно розповіли про проєкти — складові економічної політики «Зроблено в Україні». Політика покликана стимулювати розвиток виробництва в Україні, збільшити частку промисловості у ВВП. Вона в комплексі сприятиме вирішенню інших завдань, які стоять перед державою, зокрема, поверненню українців, що виїхали за кордон, повідомляє Мінекономіки.