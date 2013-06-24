В Ірпені відновлено Консультативно-діагностичний центр для дорослого населення, будівля якого була пошкоджена навесні 2022 року внаслідок бойових дій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Приміщення зазнало значних пошкоджень під час бойових дій внаслідок російської збройної агресії. Було зафіксовано три прямих влучення, що спричинило руйнування будівлі.

На відкритті медзакладу побував Віце-премʼєр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, Посол Азербайджану в Україні Сеймур Гурбан оглу Мардалієв, начальник Київської обласної адміністрації Микола Калашник, представники МОЗ, МЗС, народні депутати України, міжнародні партнери.

“Ірпінь – місто, яке чи не найбільше постраждало під час бойових дій навесні 2022 року. Вже сьогодні місто відновлене на 80%.

Це результат великої спільної роботи держави, місцевих громад, бізнесу та міжнародних партнерів. Масштаб відновлення включає житлові будинки, медичні заклади, освітню інфраструктуру, об'єкти культури і спорту.

Один із таких обʼєктів – відновлена Консультативно-діагностична поліклініка для дорослого населення. Відновлення стало можливим завдяки співпраці з урядом Азербайджану та компанією SOCAR. Також побудоване нове велике укриття. Медзаклад продовжує бути одним із ключових закладів медицини у громаді, уже цього року планується відкриття нового стаціонарного корпусу, що дозволить розширити можливості медичної допомоги”, – зазначив Олексій Кулеба.

У ході відновлення виконано наступні роботи: утеплення фасаду та його повне оновлення, облаштування укриття у підвальному приміщенні, ремонт покрівлі, відновлення системи вентиляції, монтаж сучасної системи пожежної сигналізації, відновлення центральних вітражів, влаштування нового пандуса та входу до будівлі. Орієнтовна вартість виконаних робіт склала 60 млн грн.

“Вдячний країні-партнеру Азербайджану за послідовну підтримку та залученість у відбудові області. Разом в Ірпені заплановано будівництво культурного центру, спортивної школи, центру мистецтв та житлового комплексу. Це важливі кроки для розвитку громади і створення нових можливостей для мешканців.

Вдячний команді медичного закладу і особисто головному лікарю Антону Довгополу. У найважчі часи він залишався поруч із людьми, організовував допомогу під час бойових дій, підтримував громаду в умовах окупації. І сьогодні продовжує працювати задля громади”, – прокоментував Олексій Кулеба.

Присутні також приділили увагу також питанню розширення міжрегіонального співробітництва.