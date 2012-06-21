У столичному Будинку художника розгорнуто Всеукраїнську  різдвяну виставку. Експозиція підбиває підсумки діяльності Національної спілки художників за минулий рік. У ній представлено  понад чотири сотні художніх робіт різних жанрів і  стилів. Серед авторів — відомі майстри образотворчості: харків’яни Юрій Вінтаєв, Віктор Ковтун, Віктор Чаус, одесити Анатолій Горбенко, Сергій Лозовський, Петро Нагуляк, кияни Василь Андріяшко, Віра Баринова-Кулеба, Іва Павельчук, Олексій Петренко, закарпатці Андрій Іванчо, Золтан Мичка та багато інших. Чимало й молодих імен. Виставка налаштовує на позитив. Художники змальовують традиції і звичаї нашого народу, звертаються до стародавніх міфів та легенд, традиційних біблійних тем. І кожен твір відображає відчуття гармонії людини і природи, сповнені вірою у кращий прийдешній день.

Премію імені Михайла Дерегуса в номінації «живопис» отримав Роман Петрук з Луцька. Фото автора

Урочистості  відкриттю  виставці додало нагородження лауреатів премій імені Катерини Білокур та Михайла Дерегуса. Ними стали подружжя  Тетяна та Сергій  Колечки з  Києва за серії гарячої емалі «Українські мотиви»,  «Святкові», «Скіфська доба», «Українська міфологія».

Такі «Закохані» в Марка Галенка. Фото автора

Премію імені Михайла Дерегуса в номінації «живопис» отримав Роман Петрук з  Луцька за живописну серію творів «Портрети сучасників», у номінації «графіка» — Тетяна Животкова з  Києва  за серію робіт у техніці акварелі «Прохорівські враження». Перший заступник міністра культури  Світлана Фоменко, яка вручала премії, зазначила: «Міністерство підтримує виставку. Також хочу поінформувати, що  Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою  вже з 2017 року премії в галузі культури і мистецтва буде унормовано, вони становитимуть  20 тисяч гривень. Таку суму не соромно вручити митцеві за роботу».  Виставка триватиме  до   15 січня.

Світлана СОКОЛОВА
  для «Урядового кур’єра»