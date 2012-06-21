У столичному Будинку художника розгорнуто Всеукраїнську різдвяну виставку. Експозиція підбиває підсумки діяльності Національної спілки художників за минулий рік. У ній представлено понад чотири сотні художніх робіт різних жанрів і стилів. Серед авторів — відомі майстри образотворчості: харків’яни Юрій Вінтаєв, Віктор Ковтун, Віктор Чаус, одесити Анатолій Горбенко, Сергій Лозовський, Петро Нагуляк, кияни Василь Андріяшко, Віра Баринова-Кулеба, Іва Павельчук, Олексій Петренко, закарпатці Андрій Іванчо, Золтан Мичка та багато інших. Чимало й молодих імен. Виставка налаштовує на позитив. Художники змальовують традиції і звичаї нашого народу, звертаються до стародавніх міфів та легенд, традиційних біблійних тем. І кожен твір відображає відчуття гармонії людини і природи, сповнені вірою у кращий прийдешній день.
Урочистості відкриттю виставці додало нагородження лауреатів премій імені Катерини Білокур та Михайла Дерегуса. Ними стали подружжя Тетяна та Сергій Колечки з Києва за серії гарячої емалі «Українські мотиви», «Святкові», «Скіфська доба», «Українська міфологія».
Премію імені Михайла Дерегуса в номінації «живопис» отримав Роман Петрук з Луцька за живописну серію творів «Портрети сучасників», у номінації «графіка» — Тетяна Животкова з Києва за серію робіт у техніці акварелі «Прохорівські враження». Перший заступник міністра культури Світлана Фоменко, яка вручала премії, зазначила: «Міністерство підтримує виставку. Також хочу поінформувати, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою вже з 2017 року премії в галузі культури і мистецтва буде унормовано, вони становитимуть 20 тисяч гривень. Таку суму не соромно вручити митцеві за роботу». Виставка триватиме до 15 січня.
Світлана СОКОЛОВА
для «Урядового кур’єра»