Про складний шлях реформування митниці, виклики, які ще потрібно подолати, і про амбітні перспективи в побудові сучасної митної системи відповідно до європейських стандартів ішлося під час круглого столу «Майбутнє української митниці в умовах вступу України до Європейського Союзу».

«Поступова гармонізація нашого митного законодавства та наших митних процедур із законодавством ЄС — зміна філософії митних органів. Це потребує часу, зусиль, навчання митників і бізнесу, починаючи із професійних навчальних закладів», — підкреслив директор департаменту митної політики Міністерства фінансів Олександр Москаленко. Він зауважив, що за впровадженням реформ стоїть велика підготовча робота та копітка праця митників для максимального полегшення переходу бізнесу від національних спрощень до європейських форматів: системи авторизованого економічного оператора (АЕО), NCTS(так званий митний безвіз), для істотного збільшення кількості авторизацій тощо.

«Ми не можемо вберегти весь бізнес від усіх складнощів переходу, проте важливо розуміти, що понад 80% європейського бізнесу користуються авторизаціями та митними спрощеннями, які фактично є основною системою митного оформлення в Європейському Союзі», — акцентував Олександр Москаленко.

Він також окреслив можливі часові межі митної реформи для вступу в ЄС у розрізі анонсованої хвилі чергового розширення ЄС 2030 року: 2029 —фіналізація всіх двосторонніх переговорів; 2028 — двостороння дипломатична робота з парламентами; 2027 — один рік застосування в Україні європейських норм законодавства; 2026 — затвердження підзаконних актів нового законодавства; 2025 — має бути ухвалено новий Митний кодекс;2024 рік — розроблення проєкту нового Митного кодексу, повідомляє Міністерство фінансів.