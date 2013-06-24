У першому кварталі 2024 року за процедурою спільного транзиту Держмитслужба оформила третину загальної кількості транзитних декларацій: 23,5 тисячі з понад 65 тисяч.

Попри воєнні дії та складну ситуацію на західному кордоні України першийКквартал за всіма показниками став найбільш результативним від початку застосування в Україні процедури спільного транзиту в жовтні 2022 року.

У січні — березні 2024 року у країнах­учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту успішно завершено понад 19Ктисяч переміщень, розпочатих митними органами України. Водночас в Україні успішно завершено майже 4,5 тисячі переміщень, розпочатих в інших країнах — учасницях конвенції.

Порівняно з торішнім першим кварталом показники успішно завершених переміщень, розпочатих в Україні, зросли утринадцятеро, а переміщень, розпочатих в інших країнах­учасницях конвенції, — удев’ятеро.

Упродовж січня — березня 2024 року майже вдвічі збільшилася кількість підприємств, які отримали авторизації на застосування транзитних спрощень — з 57 до 101.

Щодо гарантування процедури спільного транзиту Міністерство фінансів відзначає значне зростання кількості зареєстрованих індивідуальних гарантій у першому кварталі 2024 року. Лише за цей квартал зареєстровано майже 3Ктисячі індивідуальних гарантій на загальну суму понад 95 млн євро. Також за цей період зареєстровано 21 загальну гарантію на суму 38 млн євро.