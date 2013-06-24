Із приєднанням України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) і з початку застосування процедури спільного транзиту 1 жовтня 2022 року (так званого митного безвізу) українська митниця оформила 136,2 тисячі транзитних декларацій (107,2 тисячі — відправлення та 29 тисяч — призначення).

Важливим став перехід України на застосування оновленої версії ІТ-системи процедури спільного транзиту NCTS Фаза 5 у квітні 2024 року. Україна здійснила перехід до NCTS Фаза 5 однією із перших серед країн — учасниць конвенції й показала приклад злагодженої та наполегливої роботи митних органів і трейдерів. Україна довела, що спроможна навіть в умовах повномасштабної війни запроваджувати європейські митні системи, а також удосконалювати їх на рівні з іншими країнами — учасницями конвенції.

2024 року оформлено понад 94 тисячі транзитних декларацій, з яких майже 60 тисяч — із застосуванням оновленої процедури NCTS Фаза 5. Порівняно з 2023 роком загальна кількість оформлених транзитних декларацій зросла майже у 2,5 раза. Це свідчить, що вітчизняні експортери та імпортери охоче користуються процедурою спільного транзиту.

Систему NCTS активно застосовують трейдери для внутрішнього транзиту. Порівняно з 2023 роком (1,3 тисячі переміщень) 2024-го (3,2 тисячі переміщень) кількість таких операцій зросла майже у 2,5 раза.

Щодо гарантування під час процедури спільного транзиту 2024 року відповідно до умов конвенції в системі управління гарантіями GMS зареєстровано 109 загальних гарантій та 10 151 індивідуальну гарантію. На початок січня 2025 року чинні 89 загальних гарантій та 5901 індивідуальна гарантія, загальна сума гарантування яких становить майже €759,5 мільйона.

Завдяки приєднанню України до конвенції український бізнес має змогу користуватися транзитними спрощеннями спільно із 36 країнами, повідомляє Мінфін.