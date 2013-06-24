1 жовтня 2022 року Україна приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту і розпочала міжнародне застосування електронної транзитної системи NCTS. Відтоді темпи залучення бізнесу до такої процедури невпинно зростають. За два роки в NCTS оформлено приблизно 120 тисяч декларацій (серед яких майже 5 тисяч операцій внутрішнього транзиту).

За останній рік порівняно з показниками на 1 жовтня 2023-го кількість оформлених декларацій зросла у 3,7 раза.Це свідчить про те, що вітчизняні експортери й імпортери охоче користуються процедурою спільного транзиту.

У системі управління гарантіями NCTS за два роки Держмитслужба зареєструвала 137 загальних та майже 10 тисяч індивідуальних гарантій. Загальна сума гарантування становить майже 450 мільйонів євро.

Нагадаємо, що система NCTS лежить в основі митних ІТ-систем Європейського Союзу. Вона одна з тих, які слід обов’язково впровадити в Україні для вступу в ЄС. У квітні цього року Україна серед перших у конвенції перейшла на застосування оновленої версії системи — NCTS Фаза 5, повідомляє Міністерство фінансів.