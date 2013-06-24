У межах візиту міністра охорони здоров’я Швеції Акко Анкарберг Йоханссон між фундацією Spinalis та Рівненським обласним госпіталем ветеранів війни було підписано50-ймеморандум про міжнародне медичне партнерство. Співпраця відбуватиметься за напрямом реабілітації та сприятиме відновленню й розвитку закладів охорони здоров’я, впровадженню передових міжнародних технологій, європейських стандартів та процедур надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я України тощо.

Ініціативу з міжнародного медичного партнерства започатковано торік на третьому саміті перших леді та джентльменів під патронатом першої леді Олени Зеленської. Тоді25українських лікарень отримали побратимів у різних країнах для обміну досвідом та найуспішнішими практиками. За рік кількість підписаних меморандумів про співпрацю в межах ініціативи міжнародного медичного партнерства зросла вдвічі.

Нині побратими українських медзакладів —38передових лікарень з19країн світу. Зокрема Великої Британії, Франції, Молдови, Німеччини, Литви, Латвії, Ізраїлю, Швеції, Північної Македонії, Австрії, Данії, Естонії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Польщі, Франції, Румунії, Туреччини та інших. До партнерства долучилися32українські медзаклади з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Одеської, Миколаївської, Вінницької, Чернігівської, Тернопільської, Закарпатської областей та міста Києва.

До прикладу, в межах ініціативи вдалося досягти домовленостей про співпрацю передової берлінської університетської лікарні Charitй із п’ятьма українськими медичними закладами в галузі психічної реабілітації та провідної німецької мережі лікарень BG Kliniken, що спеціалізується на питаннях реабілітації, з іншими українськими лікарнями, повідомляє МОЗ.